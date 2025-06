Tajani, sul terzo mandato ho detto di no, FI sempre contraria

agenzia

'Il centrodestra non si fonda su questo principio'

L’AJA, 25 GIU – “Non è un tema che sta nel programma di governo. Noi di FI siamo sempre stati contrari, E’ una questione di principio, abbiamo sempre detto che non avremmo votato la proposta. Non abbiamo mai barattato niente con nessuno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai giornalisti a L’Aja. “Non voglio fare polemiche, è la nostra posizione. Il centrodestra non si fonda sul terzo mandato”, ha aggiunto.

