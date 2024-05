Tajani, ‘sulla Sugar Tax rispettare il voto in Parlamento’

agenzia

'E' stata rinviata, si rischia di mettere in difficoltà imprese'

ROMA, 12 MAG – “L’altra norma sulla quale ho perplessità è la Sugar Tax, perché già ci sono norme a livello comunitario e aggiungerne una a livello nazionale, contro un voto del Parlamento che diceva di rinviarne di almeno 2 anni l’ingresso col parere positivo del governo votato da tutta la maggioranza, mi pare un’incongruenza”. Così Antonio Tajani a In Mezz’ora su Rai3. “La Sugar Tax non comporta grandi introiti nelle casse dello Stato, si impone una nuova tassa che rischia di mettere in difficoltà tante imprese con le aziende agroalimentari che stanno già riducendo l’uso di zucchero. Bisogna rispettare la volontà del parlamento e del governo”.

