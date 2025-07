Tajani, sulle Regionali vertice in serata, si parlerà dei nomi

agenzia

Da FI massima disponibilità, fondamentale unità del centrodestra

ROMA, 21 LUG – “Dobbiamo lavorare per vincere le elezioni, per avere i migliori candidati possibile. Da parte di Forza Italia c’è la massima disponibilità, l’unità del centrodestra è fondamentale, andremo insieme tutte quante le regioni, quindi da questo punto di vista non vedo particolari difficoltà. Si parlerà di nomi, vedremo. Forza Italia ha i suoi nomi, le sue proposte, le sue idee”. Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi del vertice di centrodestra sulle Regionali che, ha confermato, si dovrebbe tenere “in serata, ma dobbiamo fissare l’orario”. “Dopo il vertice – ha spiegato – vi diremo come è andato a finire”.

