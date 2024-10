Tajani, verso contributo di 3-4 miliardi dalle banche

agenzia

"Stanno facendo le ultime cose, non ci saranno nuove tasse"

ROMA, 15 OTT – È nell’ordine di grandezza dei 3-4 miliardi di euro il valore del contributo in arrivo dal settore bancario alla manovra. Lo ha confermato annuendo il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando alla Camera per la discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, a cui seguirà alle 20 il Consiglio dei ministri. “Vediamo stasera – ha continuato Tajani rispondendo ai cronisti in Transatlantico -, sono stati riuniti fino a ieri sera. Ora stanno facendo le ultime cose. Comunque non ci saranno nuove tasse, questo è sicuro”.

