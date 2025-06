Tajani,cattivi maestri a sinistra rischiano fomentare odio

agenzia

Parole violente anche in Parlamento. Pace non si costruisce così

ROMA, 31 MAG – “Sono veramente indignato quando sento, anche in Parlamento, toni e parole violente”. Lo ha detto il leader azzurro Antonio Tajani dal palco del congresso di Forza Italia giovani e stigmatizzando il fatto che “solo per trovare la compattezza della sinistra” ci si “accusi di avere le mani lorde di sangue”. “Ma i cattivi maestri – ha aggiunto – rischiano di fomentare l’odio non di costruire la pace, la pace si costruisce in maniera diversa”. “Sono avversari politici – ha concluso in un altro passaggio – ma l’odio non può essere nel cuore” di chi sceglie “il più importante servizio che un uomo o una donna vuol regalare ai suoi concittadini”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA