Tajani,ius Italiae in linea con programma,FdI era d’accordo

agenzia

Priorità giustizia, poi tasse e diritti

ROMA, 05 LUG – “I giovani che hanno compiuto la scuola dell’obbligo, 10 anni con profitto, possono secondo noi chiedere la cittadinanza. E’ un modo per integrare veramente. Bisogna integrare come dice l’articolo 6 del nostro programma elettorale”. Lo Ius Italiae “è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra. Vogliamo aprire un dibattito a livello parlamentare” e “non c’entra nulla il governo”. “In passato, nella scorsa legislatura, anche FdI era favorevole”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a Tolfa. “La riforma della giustizia è la priorità delle priorità”, insieme alle “tasse”, “la terza sono i diritti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA