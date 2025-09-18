Tajani,su revoca visti ad Avs non so nulla,devo verificare

agenzia

'Contromisure si prendono dopo che si è capito cosa è successo'

ROMA, 18 SET – “Non sapevamo nulla. Lo hanno detto adesso”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti in Senato, ha commentato l’annuncio fatto dal capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro della revoca dei visti sul passaporto di servizio da parte del governo israeliano. Alla domanda su eventuali contromisure, Tajani ha replicato: “Le contromisure, le decisioni si prendono dopo che si è capito cosa è successo”. Quindi prima “devo verificare”, ha concluso.

