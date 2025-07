Tancredi verso le dimissioni, Sala spiegherà in aula

agenzia

Domani l'assessore vedrà l'avvocato per l'interrogatorio col gip

MILANO, 18 LUG – Va verso le dimissioni l’assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l’arresto nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica. Sarebbe solo questione di tempo il passo indietro visto che già ieri l’assessore ha espresso al sindaco la disponibilità di dimettersi. Sarà lunedì Giuseppe Sala, il sindaco di Milano indagato nella stessa inchiesta, a spiegare nell’aula del Consiglio comunale le prossime mosse dell’amministrazione. In aula ci sarà con tutta probabilità anche Tancredi, che domani vedrà l’avvocato per delineare la difesa in vista dell’interrogatorio preventivo davanti al gip di mercoledì, dove sarebbe intenzione di rispondere.

