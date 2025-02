Task force alla Regione per monitorare i fondi europei

Sicilia

Vertice a Palazzo d’Orleans del presidente Schifani con alcuni assessori del suo governo

Un gruppo di lavoro incaricato di svolgere un monitoraggio costante e rigoroso sullo stato di avanzamento della spesa del Fesr per gli anni 2025 e 2026 e di individuare le soluzioni per accelerare le procedure.

È questo il risultato di una riunione organizzata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Palazzo d’Orleans con gli assessori alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, all’Energia, Roberto Di Mauro, all’Istruzione, Mimmo Turano, all’Ambiente, Giusi Savarino, e alla Salute, Daniela Faraoni, alla presenza del dirigente generale del dipartimento Programmazione, Vincenzo Falgares.