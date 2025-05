Tavolo ex Ilva sospeso, nuova convocazione lunedì o martedì

agenzia

Palombella, chiesto garanzie, a ora risposte non adeguate

ROMA, 21 MAG – Il tavolo sull’ex Ilva tra sindacati e governo “è stato sospeso e riprenderà all’inizio della prossima settimana, ci sarà una nuova convocazione probabilmente tra lunedì e martedì”. Così Rocco Palombella (Uilm-Uil) lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro con il governo, durato oltre due ore. “Il tavolo non è andato bene, abbiamo chiesto garanzie ma non ci sono state risposte adeguate, per questo abbiamo deciso insieme di aggiornare il tavolo”.

