Telefonata Meloni-Modi, impegno contro terrorismo internazionale

agenzia

Rinnovato il cordoglio per la strage in Kashmir

ROMA, 24 APR – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro indiano Narendra Modi, al quale ha rinnovato a nome del Governo italiano il cordoglio per le vittime del brutale attacco terroristico in Kashmir del 22 aprile. Il Presidente Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia nel contrasto al terrorismo internazionale, concordando con il Primo Ministro Modi sull’esigenza di rafforzare ulteriormente il dialogo bilaterale e un’azione congiunta in materia. La telefonata ha consentito anche uno scambio di vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e sullo stato di avanzamento del partenariato strategico tra Italia e India, nel solco del Piano d’azione che il Presidente Meloni e il Primo Ministro Modi hanno adottato lo scorso novembre.

