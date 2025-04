Tenda della Sindone a Torino, mezzo milione di contatti social

agenzia

Nei primi due giorni alta anche l'affluenza di visitatori

TORINO, 30 APR – E’ di oltre mezzo milione il numero di contatti registrati sui canali social di Avvolti (Instagram, Facebook e YouTube) nella prime due giornate di apertura della Tenda allestita in piazza Castello per la Festa liturgica della Sindone e il Giubileo della Speranza. Così come alta si è rivelata l’affluenza dei visitatori, sia di coloro che hanno prenotato mediante il sito web avvolti.org e sia di chi non ha prenotato, in maggioranza turisti, ma è in questi giorni in visita a Torino e ha appreso dell’iniziativa attraverso pannelli e altro materiale informativo presente in aeroporti e stazioni ferroviarie. Un particolare interesse per l’iniziativa che ha spinto gli organizzatori ad anticipare l’orario di apertura della Tenda di Avvolti (alle 8.30) e a posticipare quello di chiusura, da ieri alle 20.

