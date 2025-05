Tenda Sindone, 32.800 visitatori in otto giorni a Torino

agenzia

Due milioni di visualizzazioni sui social, 19 incontri pubblici

TORINO, 05 MAG – In otto giorni sono state 32.800 le persone che hanno visitato, in piazza Castello a Torino, la ‘Tenda di Avvolti’, allestita dalla Chiesa subalpina in occasione della Festa della Sindone e del Giubileo della Speranza. Quasi due milioni invece le visualizzazioni sui canali social. Questi i numeri dell’iniziativa, che ha ospitato anche 19 incontri nello spazio conferenze, accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo. All’interno della ‘Tenda di Avvolti’ un tavolo interattivo, grande quanto la Sindone originale, progettato per offrire un’esplorazione dettagliata e coinvolgente del Telo, accompagnata da narrazioni e approfondimenti visivi. Il progetto ha avuto il sostegno della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Camera di commercio e della Fondazione Carlo Acutis. “L’iniziativa Avvolti ha consentito di sperimentare un innovativo modello di presentazione del Telo sindonico – spiegano gli organizzatori – una modalità pensata per rendere, attraverso il digitale, l’esperienza di visita alla Sindone accessibile a un pubblico globale, creando un ponte tra innovazione e fede, e offrendo nuovi modi di vivere la spiritualità”.

