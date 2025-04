agenzia

Tra poco la chiusura del feretro

CITTÀ DEL VATICANO, 25 APR – Dopo la chiusura dell’accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l’afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l’ultimo saluto alla salma di papa Francesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del feretro.

