Termovalorizzatori di Catania e Palermo, avanti tutta: ecco la road map per la realizzazione degli impianti

RIFIUTI

Il governatore Schifani: ««Siamo davanti a una svolta storica, a un obiettivo che per anni è sembrato irraggiungibile»

La Regione siciliana nonostante le polemiche che accompagnano sempre questi impianti va avanti spedita per la realizzazione dei termovalorizzatori, visti come unica soluzione per risolvere l’annoso problema dei rifiuti nella più grande isola del Mediterraneo, oggi costretta a spedire la spazzatura all’estero per la saturazione delle discariche.

«Segniamo un altro passo decisivo per il futuro della Sicilia. Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo, nell’area di Bellolampo, e a Catania, nella zona industriale, e il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto a Palazzo d’Orleans. Entro cinque mesi il progetto sarà pronto. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione degli impianti. Alla fine del 2026, potranno iniziare i lavori la cui conclusione è prevista per il 2028. Si tratta di opere strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa, che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nella nostra Isola». Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, detta il cronoprogramma dell’iter che consentirà alla Sicilia di risparmiare oltre 100 milioni di euro all’anno, perché non sarà più necessario spedire la spazzatura all’estero, e di avere una gestione dei rifiuti efficiente e rispettosa per l’ambiente.