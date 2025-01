Terzo mandato fa discutere. FI, troveremo modo di sfamare Zaia

agenzia

Molinari: legittimo che la Lega chieda la presidenza del Veneto

ROMA, 15 GEN – Il terzo mandato per i governatori regionali fa discutere la maggioranza. In particolare le tensioni si registrano sul Veneto guidato da Luca Zaia, esponente di primo piano della Lega: “Troveremo un modo di sfamare Zaia che ha fatto l’amministratore locale, il ministro, lo sfameremo”, dice Maurizio Gasparri, capogruppo di FI al Senato, ad Agorà Rai Tre. Che la Lega rivendichi la presidenza della Regioni “è legittimo” sottolinea invece il presidente dei deputati leghisti Riccardo Molinari che aggiunge: “E’ il partito che ha dell’autonomia la sua bandiera, è un partito che nasce ed è radicato soprattutto a Nord e strutturato soprattutto nelle tre regioni del Nord, nelle principali regioni del Nord. Credo che questa sia una cosa che gli alleati devono tenere in considerazione, al netto del dato elettorale del momento. Quindi penso che la Lega possa legittimamente chiedere la presidenza del Veneto e abbiamo tanti ottimi amministratori a parte Zaia che potrebbero correre”. “Noi riteniamo – aggiunge ancora a radio Cusano – che la regola dei due mandati sia una regola sbagliata per i governatori, come per i sindaci, i presidenti di provincia, quando c’è la elezione diretta. Fratelli d’Italia legittimamente può far vantare una forza elettorale molto maggiore di quella della Lega in questo momento. Penso però che per tenere insieme una coalizione bisogna tenere in considerazione le specificità dei partiti”.

