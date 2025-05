++ Testolin, ‘dal Governo un attacco alla Valle d’Aosta’ ++

agenzia

"Sorvolato sulle competenze garantite dallo Statuto"

AOSTA, 20 MAG – “La decisione del Consiglio dei Ministri si pone in contrasto rispetto alle competenze che lo Statuto assegna alla Regione in materia di enti locali”. Lo dice il Presidente della Valle d’Aosta, Renzo Testolin, dopo la decisione del Cdm di impugnare la legge che disciplina l’election day in regione. “Le decisioni del Governo – aggiunge – destano seria preoccupazione, perché così come accaduto a Trento, testimoniano che non si fa più distinzione tra Regioni ordinarie e speciali e si sorvola a piè pari rispetto alle competenze esclusive garantite dal nostro Statuto”.

