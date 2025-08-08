agenzia
Tiktoker in Consiglio, Calenda espelle consigliere campano
"Pantomime indecenti. Mi scuso con gli elettori"
ROMA, 08 AGO – “Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e variasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato. Mi scuso con gli elettori”. Lo scrive sui social il segretario di Azione Carlo Calenda in merito al video che circola sui social con il consigliere regionale Di Fenza e due influencer.
