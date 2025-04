Timor Est, 7 giorni di lutto per Francesco

agenzia

Oltre 1.500 pregano nella cattedrale, bandiere a mezz'asta

ROMA, 22 APR – Oltre 1.500 persone si sono radunate in una cattedrale a Timor Est e centinaia di persone si sono riversate all’esterno, mentre una delle nazioni più devotamente cattoliche al mondo piangeva la scomparsa di Papa Francesco. Lo riportano i media internazionali ricordando che lo scorso settembre, Francesco ha ricevuto un’accoglienza degna di una star nella nazione per metà insulare, quando quasi metà della popolazione del Paese si è presentata per quella che è stata la prima visita di un pontefice in tre decenni. L’ex colonia portoghese di 1,3 milioni di persone, di cui il 97% cattolico, ha iniziato sette giorni di lutto, con le bandiere a mezz’asta per dimostrare quello che il governo ha definito un profondo senso di gratitudine verso un “grande leader della Chiesa cattolica”.

