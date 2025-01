Todde, apprezzato parole misurate di Giorgia Meloni su di me

agenzia

Governatrice: 'altri garantisti solo per alcuni, lei corretta'

CAGLIARI, 22 GEN – “Ho apprezzato le parole di Giorgia Meloni su questa vicenda, lo dico senza problemi, perché sono state parole misurate, che mi sono suonate buone anche rispetto a quello che molti altri dei suoi colleghi hanno fatto e hanno detto”, lo ha sottolineato la governatrice della Sardegna Alessandra Todde rispondendo ai giornalisti, a margine della presentazione del Piano regionale di sviluppo, in merito ai commenti della premier sull’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari che ha chiesto la sua decadenza per irregolarità nelle spese sostenute per le Regionali di febbraio 2024. “Molti dei suoi colleghi sono garantisti su alcuni e molto colpevolisti invece per quanto riguarda altri – ha aggiunto -. Quello che mi è piaciuto delle sue parole, invece, è stata la misura e penso che si sia espressa correttamente rispetto al ruolo e anche rispetto al rapporto che io e lei abbiamo”.

