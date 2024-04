Todde, ‘presto un incontro con la premier Meloni’

agenzia

'Faciliterò interlocuzioni tra assessori e ministri su dossier'

CAGLIARI, 09 APR – “Vorrei organizzare un incontro con la premier, ma soprattutto organizzare gli incontri con gli assessori e i diversi ministeri, ho la fortuna di avere una consuetudine in quelle istituzioni e sarà mio compito immediatamente facilitare le relazioni”. Lo ha sottolineato la presidente della giunta regionale della Sardegna Alessandra Todde rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale a proposito di come vorrà impostare il rapporto con il governo, sulla carta non amico. “Stamattina con l’assessore Emanuele Cani (Industria, ndr) parlavo dell’intenzione di convocare un incontro da poter fare immediatamente al ministero dello Sviluppo economico, per partire e affrontare temi cogenti in Sardegna”. Non solo, anche “al ministero delle Infrastrutture per il bando in imminente scadenza sulla continuità territoriale. Su questo – ha chiarito Todde -. Scontiamo il fatto che avremo una nuova commissione europea con le prossime elezioni, ma nel frattempo ci portiamo avanti con la compagine governativa per avere una visione unica e compatta da portare a Bruxelles”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA