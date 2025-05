Todde, ‘rafforzare il ruolo delle Regioni in Italia e in Europa’

agenzia

Governatrice sarda a Venezia per il Festival delle Regioni

CAGLIARI, 19 MAG – “Le Regioni devono essere sempre più rappresentate, ancora di più in un contesto dove si decide, quindi in Europa. Il fatto che il Comitato delle Regioni possa essere sempre più forte è sicuramente un obiettivo, considerando anche la discussione sui fondi di coesione, su come fare in modo che tutte le regioni d’Europa, in particolare quelle italiane, possano competere con le altre regioni europee con gli stessi strumenti e con regole uniformi”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, all’arrivo a Palazzo Ducale a Venezia dove si sta svolgendo la 4ª edizione del Festival delle Regioni. “La Sardegna – ha sottolineato – ha importanti questioni legate alle nostre specialità e alle nostre particolarità. Vogliamo essere competitivi come le altre Regioni d’Italia, quindi quella di oggi è anche un’occasione per discutere con gli altri presidenti condividendo la nostra visione”.

