Todde, vado avanti, faremo ricorso

agenzia

'Rispettiamo decisioni giudici anche se non le condividiamo'

CAGLIARI, 28 MAG – “A differenza di chi sceglie lo scontro con la magistratura, noi rispettiamo il ruolo dei giudici e le loro decisioni, anche quando non le condividiamo, come in questo caso. Proprio perché crediamo nello Stato di diritto, che prevede tre gradi di giudizio, abbiamo il diritto e dovere di difenderci nel processo, non dal processo. Quindi andiamo avanti: impugniamo la sentenza, perché le violazioni contestate non sussistono, come pure rilevato dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica di Cagliari”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde dopo la sentenza del tribunale che ha rigettato il ricorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA