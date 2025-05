Torna Link media festival, 3 giorni con voci del giornalismo

agenzia

Trieste 16-18/5 con tra gli altri Quirico, Capuozzo, Cancellato

TRIESTE, 07 MAG – Torna Link Media Festival a Trieste, XI edizione dal 16 al 18 Maggio con il giornalismo incentrato sull’ attualità e gli scenari politici ed economici che vanno delineandosi. In Piazza Unità d’Italia incontri, talk, dibattiti e focus editoriali con tra gli altri, Domenico Quirico, Toni Capuozzo, Francesco Cancellato, e la consegna di premi messi in palio da Crédit Agricole Testimoni della Storia 2025 (a Fabio Tamburini direttore de Il Sole 24 Ore) e UNICEF/ LINK 2025 (a Nello Scavo, inviato di Avvenire). Il Festival è promosso dal Gruppo Nem Nord Est Multimedia e Il Piccolo, con Comune Trieste e Ordine Giornalisti del Fvg, con il contributo di Fondazione CRTrieste e il patrocinio di Università di Trieste, FNSI e Ordine Giornalisti – Consiglio Nazionale. Giornalisti, esperti e analisti analizzeranno sfide e trasformazioni del giornalismo nell’era digitale, affrontando temi come disinformazione e fake news, che influenzano l’informazione globale. Per Francesca Fresa, direttrice artistica di Link, l’evento è “una grande inchiesta a più voci con un’analisi incalzante fra le urgenze nazionali e le questioni globali, per mettere a fuoco i cambiamenti straordinari che ci aspettano”. Massimiliano Fedriga, presidente Regione Fvg, ha sottolineato che “Trieste è crocevia del pensiero critico e del dialogo tra informazione, innovazione e società. La Regione sostiene questa iniziativa, che rafforza il profilo culturale e internazionale del Fvg”. Sonia Sicco, media relations & channel management Gruppo Generali, ha detto che “Generali è al fianco di Link Media Festival in qualità di main sponsor per sostenere il ruolo cruciale dell’informazione nella costruzione di una comunità più forte e consapevole”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA