Toscana: Conte, mandato chiaro su Giani, saremo rigorosi

agenzia

'Comunità viva, scelta trasparente e non calata dall'alto'

ROMA, 07 AGO – “Sono orgoglioso di far parte di una comunità viva, che si confronta, discute, a volte anche animatamente ma sempre per cercare le soluzioni migliori per il bene dei cittadini. In Toscana abbiamo dato vita a un processo decisionale ampio e trasparente che non si è limitato a rispondere ad un quesito posto dall’alto, ma che ha contemplato tante riunioni a vari livelli territoriali, coinvolgendo tutti gli iscritti in un dibattito franco e maturo”. Così Giuseppe Conte commenta i risultati del voto degli iscritti in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana. “La pronuncia dei nostri iscritti ci dà ora un mandato chiaro per un confronto con il candidato Presidente, per verificare con rigore che siano rispettate e messe nero su bianco le condizioni che la comunità territoriale ha ritenuto prioritarie per sottoscrivere un accordo programmatico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA