Toti, ci difenderemo da ogni accusa

agenzia

'Ho la coscienza a posto e lascio una Liguria più ricca'

GENOVA, 01 AGO – “Ci difenderemo da ogni accusa. Con la coscienza a posto di chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciamo una Liguria più ricca: di lavoro, di opportunità, di speranze”. Lo ha scritto su un lungo post sui social Giovanni Toti, dopo la liberazione. L’ex presidente di Regione Liguria ha commentato quanto accaduto dal 7 maggio scorso quando venne arrestato con l’accusa di corruzione. “Quello che è accaduto in questi tre mesi è un processo alla politica: ai finanziamenti, trasparenti e legali, agli atti, anch’essi legali e legittimi, che abbiamo ritenuto necessari e utili a far crescere la nostra terra.

