Toti, sì all’allargamento dell’immunità per chi fa politica

La nostra legislazione la prevedeva prima di Mani Pulite

ROMA, 06 AGO – “Io credo che le immunità della politica siano calate oltre ogni limite. Seguendo un certo populismo e giustizialismo si ritiene che chi fa politica abbia privilegi in sé, ma in realtà sono privilegi del potere popolare che li rappresenta. Credo quindi non solo che servirebbe un allargamento delle immunità, dai parlamentari ai ministri, ma questo vale anche per sindaci e governatori, come del resto la nostra divisione dei poteri e la nostra legislazione prevedevano prima di Mani pulite”. Lo ha detto l’ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, dopo aver incontrato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, nella sede del gruppo a Montecitorio.

