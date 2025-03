Totò Cuffaro smentisce l’incontro con Lollobrigida svelato dal nostro giornale: «Nessuna federazione della Dc con Fdi»

LA PRECISAZIONE

Anche Gianfranco Rotondi nega di aver partecipato a un vertice con il ministro in merito alla riorganizzazione della Democrazia cristiana

Totò Cuffaro smentisce l’incontro svelato dal nostro giornale con il ministro Lollobrigida per gettare le basi di una Dc a trazione patriota che possa fare da stampella a Fdi alle prossime elezioni politiche, quando il capo progressista tutto unito potrebbe secondo i recenti sondaggi insidiare l’attuale coalizione di maggioranza.

«Non ho mai partecipato ad un incontro con il Ministro Lollobrigida, smentisco io, prima che, giustamente, lo faccia lui – ha detto Cuffaro in una nota – . Con tutto il rispetto che ho per il partito di FDI e la stima per la Meloni, riconosciuta leader della coalizione, ne io ne la DC abbiamo mai pensato di fare una federazione con FDI».

«La Democrazia Cristiana è e resta – ha spiegato Cuffaro – un partito di centro che ha scelto di stare nella coalizione di Centrodestra e, in Sicilia, al fianco del Presidente Schifani. Continueremo ad impegnarci insieme a Noi Moderati, e a chi vuole stare con noi, per la costituzione di un’area di centro, autonoma, ma convinti partecipi della coalizione di Centrodestra».