Tra Cuffaro e Castelli volano gli stracci: «Non ricordi quando venivi a casa mia?»

Verso le europee

L'ex presidente ha risposto duramente alla presidente di Sud Chiama Nord che ha replicato: «Era un caffè ed ero in visita istituzionale»

Volano gli stracci fra Laura Castelli e Totò Cuffaro sullo sfondo dello scontro tra Sud chiama Nord contro Italia viva, “colpevole”, secondo Scn, di avere “imbarcato” per le liste alle Europee la Nuova Dc dell’ex presidente della Regione. In un video su Fb la presidente di Scn, l’ex viceministra del M5S Laura Castelli, ha accusato: «Per noi la politica dev’essere una cosa pulita – ha detto Castelli – non un accordo con chi è stato condannato per reati di mafia». Renzi ha annunciato una querela.

Cuffaro a Castelli: «E quando venivi a casa mia?»

Ma, chiamato in causa, ha replicato proprio Totò Cuffaro: «Ho ascoltato la delirante auto-intervista, oggi forse si chiama video-post, di Laura Castelli, già grillina 5 Stelle, già vice ministra del governo Conte e oggi col partito di Cateno De Luca. Domani non sappiamo con chi andrà, ma credo conti ben poco con chi vada. Si indigna perché io segretario nazionale della Dc e già condannato per reato di mafia e tra i pochissimi in Italia ad avere rispettato la sentenza e avere scontato per intero e con dignità la pena in carcere e sempre con ostinata fiducia nella giustizia, oggi debba e possa fare alleanze per poter partecipare alle elezioni europee. Oggi, però, è oggi. Ieri, invece, Castelli veniva a trovarmi a casa mia. Si sedeva comoda in poltrona e parlava con me di politica, e prospettava un possibile futuro nel para-politico. Non mi è apparsa indignata, anzi molto attenta e interessata. Da democristiano penso che abbia diritto a cambiare idea. Ma penso anche “est modus in rebus”. Ma vale anche per Cateno De Luca ed i Cateno De Luca simili?».

L’incontro quando ero viceministro e su suo invito

Laura Castelli ha controreplicato: «Sapevo che si sarebbe alzata la tensione, ma non pensate di intimidire me o la mia famiglia. Non mi fanno paura i vostri atteggiamenti politico-mafiosi. Facciamo chiarezza.