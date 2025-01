Trantino contro “mancette” all’Ars: «Basta con i contributi a “chiamata”»

Catania

Il sindaco di Catania scrive al presidente Galvagno per annunciargli che il Comune non non istruirà «procedure per interventi che non siano preventivamente concordati»

Il sindaco di Catania contro le “mancette” dell’Assemblea regionale siciliana. Enrico Trantino non le manda a dire: scrive al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno («Gentilissimo presidente, carissimo Gaetano») e gli annuncia che l’amministrazione comunale non istruirà «procedure per interventi che non siano preventivamente concordati con lo scrivente o con l’assessore ai Lavori pubblici».

La lettera di Trantino a Galvagno porta la data del 21 gennaio. E contiene, di fatto, una critica al sistema degli stanziamenti che i deputati regionali fanno piovere sui loro territori tramite i maxi-emendamenti. Trantino si riferisce alla manovrina estiva e alla finanziaria approvata a fine dicembre. «L’azione dei Comuni deve essere il risultato di una visione complessiva pianificata – scrive il primo cittadino – e non una risposta “a chiamata” per opere, certamente utili, ma che rischiano di generare corto circuiti applicativi. Laddove, infatti, si consente di localizzare il singolo contributo, addirittura prevedendo il numero civico di una strada, si interferisce con una pianificazione più organica e si creano malintesi con i residenti che potrebbero rivolgere il proprio dissenso verso l’amministrazione».