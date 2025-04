Trasporti marittimi, Mit convoca su richiesta Schifani tavolo tecnico per aumenti tariffe

Costi

Il presidente della Regione aveva già ottenuto dalla Sns la sospensione degli aumenti

È stata convocata per martedì 15 aprile la riunione del tavolo tecnico al ministero dei Trasporti a Roma per la vicenda relativa all’aumento tariffario dei trasporti marittimi nelle isole minori. La richiesta al Mit era stata avanzata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che nel contempo aveva chiesto e ottenuto dalla Sns, la Società navigazione siciliana che gestisce le tratte la sospensione del rincaro per 30 giorni.

