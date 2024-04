Trasporti, Sammartino: «Sicilia più competitiva grazie a ministro Salvini»

Politica

Il commento del vicepresidente della Regione sull'avvio dei lavori per la galleria Sciglio Della Messina-Catania

“L’avvio delle attività propedeutiche di scavo per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania è una buona notizia per tutti i siciliani. I risultati del lavoro del ministro Matteo Salvini si toccano con mano e gettano le basi per rendere l’isola sempre più competitiva. Superare il gap in termini di trasporti tra il Nord e il Sud del Paese è l’obiettivo che ci poniamo, a partire dalla realizzazione del Ponte sullo Stretto che incentiverà la creazione di nuove infrastrutture con buona pace dei benaltristi”. Lo dichiara il vice presidente della Regione, Luca Sammartino, sull’avvio dei lavori per la galleria Sciglio.

