Tridico, ‘accetto la sfida con orgoglio e responsabilità’

agenzia

Post su Fb del candidato del campo largo in Calabria

LAMEZIA TERME, 23 AGO – “Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, terra mia”. Così Pasquale Tridico, candidato del campo largo alla presidenza della Regione Calabria, in un post sul suo profilo Facebook, dopo la riunione che si è svolta a Lamezia Terme tra i rappresentanti delle 12 formazioni politiche che sostengono la sua candidatura, Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, + Europa, Azione, Pri, Mezzogiorno federato, Demos e Rifondazione comunista. Secondo quanto si é appreso al termine della riunione di Lamezia, nei prossimi giorni è in programma una conferenza stampa alla quale parteciperà Tridico.

