Trilaterale su immigrazione, regolamento su Paesi sicuri

agenzia

Incontro ministri Italia, Francia e Germania.Lotta a trafficanti

ROMA, 29 AGO – Maggiore rigore nel contrasto all’immigrazione illegale e per le politiche di rimpatrio, lotta ai trafficanti e regolamento sui Paesi sicuri. Sarebbero questi alcuni dei temi sul tavolo dell’incontro fra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e i ministri di Francia e Germania, Bruno Retailleau e Alexander Dobrindt, ancora in corso. Dal vertice starebbe emergendo un “approccio condiviso”. L’incontro al Viminale è stato organizzato su iniziativa del ministro Piantedosi per fare il punto su questi temi in vista dei prossimi appuntamenti europei.

