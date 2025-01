Troppa illegalità a Palermo, il deputato della Lega Figuccia: «Da domani organizzo le ronde per monitorare la città»

CRIMINALITÀ

L'intervento dell'esponente della Lega dopo l'ennesima aggressione

«Tanti gli attacchi alle stazioni e troppi ragazzi pronti a sfidare per strada le forze dell’ordine. Siamo davanti ad una situazione inaccettabile. Lo stop ai treni potrebbe essere dovuto anche all’azione di balordi occasionali, ma andrebbero sanzionati con il massimo della pena. Credo tuttavia che si tratti di gruppi organizzati passati al sabotaggio e all’attentato alla sicurezza dei trasporti. Oggi il nostro paese è sotto assedio, da parte di gruppi di anarchici e di immigrati che non rispettano le regole e che pensano di calpestare le istituzioni e gli apparati dello Stato. Da domani organizzerò delle ronde a Palermo, per monitorare e segnalare alle forze dell’ordine cosa accade nella mia città. Invito tutti i consiglieri comunali e regionali della Lega in Italia a fare lo stesso». Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega.

