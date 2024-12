Trump, Meloni piena di energia, è fantastica’

agenzia

"Grande" incontro con lei, dice al New York Post

ROMA, 09 DIC – Il presidente eletto degli Usa Donald Trump, in un’intervista al New York Post al rientro dalla sua visita a Parigi per la riapertura di Notre Dame, ha detto di aver avuto un “grande” incontro con la premier italiana Giorgia Meloni, che ha descritto come una persona “con molta energia”. “Sono stato molto con lei”, ha detto Trump di Meloni, sottolineando che hanno cenato insieme durante il ricevimento dei 60 leader mondiali. “È una vera e propria fonte di energia, te lo dico io. È fantastica”, ha affermato il presidente eletto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA