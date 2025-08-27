Turismo, ministra Santanchè a Ragalna: «La Sicilia sta andando benissimo, quest’Isola ha tutto e l’Etna va rilanciato»

Nel Catanese

Ha partecipato alla prima delle quattro giornate di Etna forum. La responsabile del Ministero ha espresso parole favorevoli anche per il Ponte sullo Stretto

«Il turismo in Italia, nonostante i gufi e le cornacchie, sta andando molto bene. A consuntivo a ottobre avremo i dati e metteremo ancora un altro anno un segno più. La Sicilia sta andando benissimo, non soltanto nei mesi estivi, ma anche nei mesi cosiddetti «spalla», perché abbiamo i mesi di aprile e di maggio che siamo oltre il 45% in più nel 2024 rispetto ai dati del 2023». Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di Etna forum a Ragalna, che si concluderà fra tre giorni. La Santanchè è stata intervista dal direttore del quotidiano La Sicilia Antonello Piraneo.

«Insomma – ha aggiunto la ministra – il turismo sta andando bene. Poi si può fare di più, certo. Bisogna lavorare ancora di più per sostenere le imprese e i lavoratori nel settore del turismo, sì. Ma stiamo proprio cercando, anche attraverso i soldi del Pnrr e del ministero, di metterli a disposizione perché abbiamo la consapevolezza che solo le imprese possono creare ricchezze e dare posti di lavoro».

«Le infrastrutture sono assolutamente fondamentali perché non c’è turismo, non c’è viaggio, senza infrastrutture. Io sono molto contenta del ponte sullo Stretto perché credo che non sia soltanto il simbolo ancora di maggiore unione tra l’isola e il resto dell’Italia, ma anche un simbolo che rimarrà nel tempo, che darà molti posti di lavoro. Sarà un’opera ingegneristica all’avanguardia del mondo e che ci farà fare assolutamente una grandissima bella figura».

«Quando si va in giro per il mondo ti fanno pagare anche per vedere i vulcani finti, qua c’è quello vero: l’Etna, che oggi abbiamo sentito “rumoreggiare”. L’ho trovato anche un omaggio perché per chi come me non è abituato è una bella musica. Bisogna rilanciare l’Etna, la nostra identità, che è un vulcano assolutamente importante, ma penso al turismo enogastronomico». La ministra ha inoltre sottolineato anche la necessità di «lavorare in Sicilia anche sui porti turistici perché sono assolutamente fondamentali, sono degli hub turistici, sono delle porte».«L’anno scorso, a consuntivo – ha aggiunto la ministra – ci sono stati 5,7 milioni di turisti in Sicilia, 17,3 milioni di presenze. I turisti hanno lasciato nell’isola oltre 2 miliardi di spesa. Insomma, la Sicilia ha tutto: è un luogo meraviglioso che riunisce la cultura, l’arte, il cibo, la storia, il mare. C’è veramente tutto. Bisogna tutti fare uno sforzo perché il nostro grande obiettivo è che il turismo diventi la prima industria della nostra nazione».