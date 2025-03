Ucraina: centinaia a Torino davanti al primo Parlamento

agenzia

Manifestazione in piazza nel centro cittadino

TORINO, 02 MAR – Centinaia in piazza oggi pomeriggio nel centro di Torino nella manifestazione per l’Ucraina organizzata da varie sigle tra cui Azione, +Europa, Giovani Democratici. “Siamo europei e siamo con gli ucraini”. È uno degli slogan che campeggia sui cartelli che i manifestanti hanno esibito in piazza Carignano, davanti al palazzo che fu sede del primo Parlamento italiano. “Siamo in tanti ed è la risposta migliore che potevamo dare dopo le scene che tutti noi abbiamo visto in televisione in quella stanza ovale dove è capitato quello che nessuno si aspettava che potesse capitare – spiega Cristina Peddis, segretaria provinciale di Azione -. Questa è la miglior risposta possibile che noi possiamo dare a difesa dell’Europa, a difesa dell’Ucraina perché l’Ucraina difende non solo i suoi confini, difende i confini di tutti noi, la libertà e la democrazia”. “Sono a Torino da tre anni – racconta Svetlana dell’associazione Ucraina Libera – Dovevo fuggire da casa mia a Kiev insieme a mia figlia. Non era una nostra scelta, era un obbligo: salvare la vita della mia bambina. Sono passati tre anni e io vedo che ancora una volta la resistenza ucraina contro l’invasione russa ha fatto vedere a tutto il mondo che la democrazia appartiene a quelli che sono pronti a difenderla”. “Non c’è libertà senza coraggio. Da oggi è chiaro che l’Europa deve dimostrare di essere più forte di chi la vuole debole”, dice al megafono lo speaker tra gli applausi dei presenti e dei passanti. Intorno ai manifestanti una gigantesca bandiera ucraina e tante bandiera europee. “Non ci sono bandiere politiche e direi che la partecipazione è estremamente numerosa – osserva Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione – non ci sono dubbi che questa è una risposta al trattamento che ha ricevuto Zelensky da Trump”.

