Ue, ‘domenica si valuterà chance su intesa equilibrata’

agenzia

'Intensi negoziati in corso, leader faranno il punto'

BRUXELLES (EVERE), 25 LUG – “Sono in corso intensi negoziati tecnici e politici tra l’Ue e gli Usa. I leader faranno ora il punto della situazione e valuteranno la possibilità di raggiungere un risultato equilibrato che garantisca stabilità e prevedibilità alle imprese e ai consumatori su entrambe le sponde dell’Atlantico”. È quanto spiega Paula Pinho, portavoce della Commissione Ue, in vista del vertice in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA