Ue, ‘insufficienti misure di Roma contro la peste suina’

agenzia

Report: 'Urgente piano coordinato, rischio diffusione epidemia'

BRUXELLES, 09 AGO – Le misure dell’Italia per controllare la peste suina sono insufficienti. E’ il monito degli esperti dell’Eu Veterinary Emergency Team della Commissione Ue che, in un report elaborato dopo una missione in Lombardia ed Emilia-Romagna, evidenziano che “la strategia di controllo” della malattia “nel Nord Italia dev’essere migliorata”. Serve un piano “comune” e “coordinato” per l’intera area, oltre a un “urgente piano B esteso per il controllo e l’eradicazione della malattia”, scrivono gli esperti, aggiungendo che “l’epidemia sembra avanzare più velocemente delle misure” e “c’è da temere che si diffonda verso Est e Sud verso la Toscana”.

