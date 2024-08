Un falco e una poiana contro piccioni che rovinano Scavi Pompei

agenzia

Dopo 2 anni bilancio è positivo: rapaci mettono in fuga colombi

POMPEI, 04 AGO – Li hanno ribattezzati i ‘guardiani alati’ di Pompei: Aria, il falco, e Gianna, la poiana. Da due anni il loro compito – sulla scorta di un innovativo progetto di falconeria – è quello di proteggere gli Scavi di Pompei da uno dei peggiori nemici delle rovine: i piccioni. Il guano dei colombi, infatti, corrosivo e ricco di acidi, rappresenta una grave minaccia per gli affreschi e i delicati reperti archeologici. Per questo, due anni fa si è deciso di affrontare il problema in modo ecologico e sostenibile arruolando due rapaci addestrati. L’idea alla base del progetto è semplice quanto efficace: sfruttare l’istinto di sopravvivenza dei piccioni. I rapaci, con i loro eleganti e potenti voli, simulano delle vere e proprie cacce, innescando nei piccioni una paura istintiva e naturale. La presenza di questi predatori, anche solo per brevi periodi, è sufficiente a scoraggiare le colonie di uccelli dal nidificare e sostare nelle aree archeologiche. E Gianna e Aria dominano i cieli di Pompei, incutendo timore nei piccioni. Con risultati più che soddisfacenti: si è registrata infatti una significativa riduzione della presenza di piccioni. Inoltre l’impiego di questi predatori naturali ha permesso di evitare l’utilizzo di sostanze chimiche o dispositivi rumorosi con benefici per l’ambiente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA