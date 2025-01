Tajani a Caltagirone: «Musk? E’ solo un imprenditore, non è Presidente Usa»

Dichiarazioni

Il ministero degli Esteri in Sicilia per partecipare ad un convegno su Don Sturzo

“Elon Musk è un imprenditore, non è il Presidente degli Stati Uniti. Le relazioni sono con gli Stati Uniti. Musk è un imprenditore che fa il suo lavoro”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Caltagirone (Catania), a margine del convegno a Caltagirone su don Sturzo, di Elon Musk, mentre sulla presenza di Giorgia Meloni all’insediamento di Trump ha dichiarato: «Il Presidente del Consiglio italiano è stato invitato dal Presidente degli Stati Uniti e ha accolto l’invito, mi pare che sia una cosa normale. Gli Usa sono il nostro principale interlocutore al di fuori dell’Unione europea, lo sono stati con l’amministrazione Biden e lo saranno con l’amministrazione Trump. Non bisogna fare differenze tra un presidente a un altro». «Noi siamo alleati e amici degli Usa – ha aggiunto – non perché c’è questo o quel presidente, ma lo siamo sempre stati con Bush, Reagan, Obama, Clinton con Biden, questo è quello che conta. E credo che la missione del Presidente del Consiglio serva a rinforzare le relazioni tra Italia e Usa. Mi sembra che sia l’obiettivo politico di questo viaggio».

