Usb, ‘in 15mila in piazza a Napoli contro genocidio a Gaza’

agenzia

"Alte adesioni nei settori scuola, sanità ed energia"

NAPOLI, 22 SET – Sono oltre 15 mila, secondo gli organizzatori, i lavoratori e gli studenti che stanno partecipando al corteo promosso a Napoli nell’ambito dello sciopero generale per Gaza. “Un’adesione massiccia – dice l’Usb – con cancellazioni e ritardi che hanno interessato le ferrovie nazionali e regionali, le linee cittadini e regionali, con decine di autisti del trasporto pubblico locale hanno incrociato le braccia”. “Numerosissime”, aggiunge il sindacato, anche le adesioni nel mondo della scuola, della sanità, dell’energia e della logistica.

