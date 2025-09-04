Valditara, 240 milioni per il personale della scuola

agenzia

"Misura una tantum ma è molto importante"

ROMA, 04 SET – “Ci sono 240 milioni di euro da destinare al contratto del personale della scuola”: lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, lasciando Palazzo Chigi, indicandola come una delle “novità molto positive per la scuola italiana” incluse nel decreto legge che riforma l’esame di maturità approvato dal Consiglio dei ministri. “È una misura una tantum – ha aggiunto – ma è molto importante, 240 milioni di euro per il contratto, per gli stipendi, del personale scolastico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA