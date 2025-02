Valditara inaugura il “Villaggio Italia” al Cairo

istruzione

Per consolidare la cooperazione tra Italia e Egitto nel settore della formazione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato il “Villaggio Italia”, l’evento dedicato all’istruzione tecnica e professionale, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia al Cairo. L’iniziativa rientra nel quadro del memorandum d’intesa firmato tra Italia ed Egitto nel 2024, finalizzato a rafforzare la cooperazione educativa, a promuovere la formazione tecnica e professionale, potenziando anche la conoscenza della lingua italiana.