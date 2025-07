Valditara, ‘stiamo investendo per una scuola più inclusiva’

agenzia

'Avviato progetto sull'educare che sta dando grandi risultati'

“Stiamo investendo per una scuola inclusiva e in una scuola, come quella marchigiana, che sta dando straordinari risultati, come vedrete meglio tra due giorni quando pubblicheremo i risultati Invalsi”. Lo ha detto a Pesaro Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, in occasione della visita a Villa Caprile. Sulla struttura degli edifici il Ministro dichiara che: “sono stati avviati piani di riqualificazione molto importante sia con fondi Pnrr che con fondi ministeriali”. Quanto alle questioni legate all’accorpamento scolastico Valditara ha evidenziato invece che: “nessuna scuola è stata chiusa e non si è creato nessun problema. Abbiamo previsto un preside vicario nella sede accorpata messo a disposizione delle famiglie e nessun servizio ha subito un decentramento”. “È partito a settembre del 2024 un grande progetto sull’educare alle relazioni, ai comportamenti corretti e al rispetto, – ha ricordato – abbiamo fatto un censimento e mandato una questionario a tutte le scuole italiane, di queste l’87% ha risposto e nel 97% dei casi sono state avviati dei programmi di caratteri curricolare che, da quanto riferiscono i docenti, nel 70% dei casi ha avuto uno straordinario successo riscontrando un’evoluzione positiva nei comportamenti dei ragazzi”. Sulla protesta che lo attendeva al suo arrivo il Ministro ha parlato di “30 persone che non hanno niente a che fare con la scuola” mentre ha poi liquidato il tema dello Ius Scholae con un “per carità…”.

