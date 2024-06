Vannacci, Afd possibile partner in maggioranza senza Pse

agenzia

'Non mi pronuncio sulla sua esclusione da Id'

ROMA, 04 GIU – “Io non mi pronuncio” sull’esclusione di Afd dal gruppo europeo di Identitità e democrazia. Lo ha detto il candidato indipendente della Lega, Roberto Vannacci, nel corso di un incontro con la stampa estera. “Sono decisioni prese a livello del gruppo parlamentare Identitità e democrazia”, ha aggiunto, spiegando che comunque Afd “potrà essere probabilmente un partner se ci dovesse essere una maggioranza in cui i socialdemocratici dovessero essere esclusi, ma non so dove si siederà in Europa”.

