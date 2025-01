Vannacci al tuffo di Capodanno, in mare a Viareggio

agenzia

"Un anno pieno di grandi propositi, nel 2025 faremo il botto"

VIAREGGIO (LUCCA), 01 GEN – Anche quest’anno, Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, ha partecipato al tuffo collettivo di Capodanno in mare a Viareggio (Lucca). “Faccio il tuffo di Capodanno a Viareggio dal 2012, se non mi trovo in missione – ha ricordato -. E’ un modo felice e spensierato per iniziare il nuovo anno, pieno di grandi propositi, e nel 2025 faremo il botto. Voglio rendere l’esperienza di europarlamentare, bellissima, appena iniziata, ancora più efficace nei prossimi mesi e anche per dare un segno di riconoscenza alle 560.000 persone che hanno scritto Vannacci sulla scheda elettorale”. “Primo obiettivo del 2025 è far finire guerra fra Russia e Ucraina, quello è il primo – ha poi aggiunto – Poi tanti altri, c’è la sicurezza, solo stamani un carabiniere è dovuto intervenire per un egiziano che ha accoltellato quattro persone in stazione a Rimini, le nostre stazioni ferroviarie sono pericolosissime, le nostre città sono diventate infrequentabili da parte di giovani ragazze, di madri, di signore che sono aggredite quasi tutti i giorni”.

