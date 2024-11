Vannacci battezza il Movimento politico, non è un’opa sulla Lega

agenzia

Manifesto con 8 punti, dalla patria alla difesa dei confini

GROSSETO, 23 NOV – “La seconda assemblea del mondo al contrario segna il passaggio da movimento culturale a politico, perché passa dal seguire uno scrittore al seguire un politico. Vogliamo radunare tutti coloro che si riconoscono nel Mondo al contrario e nelle idee in esso contenute e che continuano ad evolversi. Non è un partito, state tranquilli” e “io non faccio parte del Movimento”. Lo ha detto l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci al lancio del movimento politico Il Mondo al contrario, in occasione del primo convegno nazionale a Marina di Grosseto. “Chi dice che faccio un partito per fare l’Opa sulla Lega dice delle balle. Non è così”. Nel pomeriggio, è stato spiegato, il leader della Lega Matteo Salvini potrebbe fare una visita, o intervenire in videocollegamento, all’iniziativa. Alla base del movimento un manifesto di 8 punti: la patria, la sicurezza, la sovranità, l’identità, la difesa dei confini, la famiglia, le tradizioni e il lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA