Vannacci, c’è solo una famiglia ed il suo scopo è procreare

agenzia

"C'è chi comanda e chi esegue, come nella società"

ROMA, 08 MAG – “La famiglia è la cellula della società, l’elemento indivisibile”. Lo dice il generale Roberto Vannacci, candidato alle europee con la Lega, in un video postato su fb. Vannacci parla di “famiglia naturale, non tanto tradizionale, perché quella formata da uomo, donna e da una prole è quella che la natura ci ha consegnato, non ce ne sono altre. Le altre le chiamiamo unioni, chiamiamole come vogliamo, ma non sono famiglie. Perché la famiglia ha tre scopi fondamentalmente: quello della procreazione, quello dell’educazione dei figli e quello di rappresentare nel piccolo il modello della società, dove c’è chi guida e chi esegue”, afferma.

